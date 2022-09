Loja online envia bermuda 'freada' de cocô para cliente

Ainda segundo ela, as fezes estavam nas costas e na lateral da bermuda e tinham até vazado para a embalagem, que chegou lacrada e ainda com as etiquetas.

No entanto, quando abriu o pacote onde estava a bermuda social, que deveria ser nova e custou 17,99 libras (R$ 107), logo reparou no que parecia ser uma mancha de cocô.

A mãe de um jovem de 21 anos ficou transtornada ao perceber que a bermuda que comprou para o filho em uma loja online estava com manchas de cocô. O caso aconteceu no Reino Unido e chegou ao conhecimento de internautas após a mulher, que é jornalista, expor o caso na internet.

