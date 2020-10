Jovem fica com rosto deformado após shampoo para piolhos pegar fogo

Uma adolescente de 12 anos teve 55% do corpo queimado ao usar shampoo para piolhos. O caso aconteceu em Bradford, no norte da Inglaterra.

Segundo o site IG, a vítima descobriu que estava com piolho e começou a usar um shampoo médico para combater o problema. Ela deixou o produto agindo na cabeça e foi para a cozinha. Quando a menina passou perto do fogão, a sua cabeça rapidamente começou a pegar fogo.

A jovem foi levada para o hospital e teve que ficar em coma por dois meses. Ela sofreu queimaduras por 55% do seu corpo incluindo seu rosto, cabeça, braços, peito, coxas, costas e mãos. Além disso, ainda perdeu sete dedos e só é capaz de movimentar dois dos que restaram

Ainda de acordo com a publicação, a adolescente passou por várias cirurgias de reconstrução com enxerto de pele e ainda faz tratamento com medicamentos e produtos tópicos para lidar com as queimaduras.