Jornal exibe vídeo pornô durante previsão do tempo

As autoridades agora estão tentando descobrir o que aconteceu e quem foi o responsável pelo erro. O canal de TV está cooperando com a polícia e ninguém foi responsabilizado até agora.

O caso ocorreu no noticiário do KREM 2 no domingo às 18h30 em Spokane, Washington.

As autoridades estão investigando como os canais de televisão locais dos Estados Unidos que transmitiram vídeos pornográficos enquanto meteorologistas mostram a previsão do tempo.

