Irmãs casadas com mesmo homem querem engravidar ao mesmo tempo

Para o Daily Mail, as irmãs disseram que desejam ser “mães do filho uma da outra”.

As irmãs Anna e Lucy DeCinque, de 35 anos, casados com o mesmo homem, Ben Byrne, afirmaram que estão tentando engravidar ao mesmo tempo, pois fazer fazem questão que seus filhos nasçam juntos.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.