Homem passa por cirurgia após introduzir corrente de bolinhas no pênis

O urologista que tratou do paciente contou que a equipe médica precisou abrir o pênis dele e desatar o nó que se formou na corrente antes de reconstruir a uretra do paciente. Todo procedimento foi bem-sucedido.

Um homem de 30 anos foi parar no hospital com dores agudas após ter introduzido uma corrente de bolinhas de metal na uretra. O caso ocorreu em Taiwan.

