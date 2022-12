Homem joga cama na rua e deixa recado: 'fui corno nesse colchão'

Próximo ao terreno não há câmeras de segurança, o que dificulta a identificação do suposto traído que fez o descarte de forma inadequada do objeto.

Moradores do bairro Vila Sobrinho contaram que passaram pela frente do terreno no início da manhã, e que logo se depararam com o objeto onde estava escrito: “Fui corno nesse colchão”.

Um colchão abandonado em um terreno na madrugada de domingo (18), virou motivo de piada pelo recado deixado no objeto. O caso aconteceu em Campo Grande, Mato Grosso do Sul.

