Homem afirma ter viajado no tempo e ter fotografado o ano de 5000

Um vídeo mostrou a casa de um "viajante do tempo" contando sobre sua experiência, postado nas redes sociais que rapidamente se tornou viral. Na imagem, o homem garante que, em um experimento científico, foi levado aos 5.000 anos, onde testemunhou o apocalipse.

Edward, como disse o mascarado que apareceu no vídeo do canal do YouTube ApexTV, ele disse que tinha uma "prova" do fim e mostrou a foto de uma cidade completamente inundada. “Esta é Los Angeles”, garantiu o “viajante” que, após uma viagem no tempo em 2004, fotografou o futuro daquela cidade norte-americana.

Segundo ele, a viagem no tempo faz parte de um projeto ultrassecreto. "Quando cheguei lá, me vi de pé em uma enorme plataforma de madeira. Tudo ao meu redor, casas, prédios, tudo feito de madeira. Então percebi que toda a cidade de Los Angeles estava debaixo d'água", disse a pessoa que falou com ele. O homem disse que conversou com alguns sobreviventes humanos e certificou-se de que isso era o resultado da mudança climática.