Homem acorda dentro de caixão após ser oferecido em ritual

As agentes teriam negado registrar o caso, por acreditar que o homem estava muito bêbado para lembrar de algo. Vitor chamou a imprensa e contou sobre o ocorrido, com objetivo de achar os responsáveis por quase ter causado sua morte ‘ de verdade’.

Foi então que percebeu que estava dentro de um caixão, e conseguiu quebrar uma película que estava ao alcance de suas mãos. Depois de algum tempo tentando sair do local, teve êxito e correu para uma estrada, onde pegou carona com um motorista e foi até um posto policial.

Ele contou que estava bebendo com amigos no evento que é celebrado em vários países da América latina, quando de repente ‘apagou’.

