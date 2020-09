Exploradores quase são esmagados ao tentarem escalar iceberg no Polo Norte

Dois exploradores estrangeiros escaparam de serem esmagados enquanto escalavam um iceberg gigante no Círculo Ártico, no Polo Norte, perto da Noruega. Mike Horn e Fred Roux, estavam empolgados com a missão que era filmada a distância por uma criança que estava no barco junto com outros membros da expedição.

Os homens perfuravam o gelo, quando a pedra enorme começou a girar e os jogou no mar congelante. O iceberg virou a centímetros de Mike e Fred, eles só não foram esmagados porque o movimento das águas os jogou para a frente.

A criança que estava gravando tudo com o celular nas mãos chega a soltar o aparelho e interromper a filmagem apavorada com a cena. No fim, os exploradores retornaram bem ao barco e gravaram outro vídeo explicando que levaram um susto, mas que acidentes como esses acontecem até com os profissionais mais experientes.