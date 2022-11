Em vídeo, bolsonaristas pedem ajuda de extraterrestres com lanternas apontadas para o céu

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro usaram a lanterninha do celular para tentar contato com extraterrestres e pedir ajuda, durante a manifestação que pede golpe militar após os apoiadores não aceitarem o resultado das eleições

Bolsonaristas tentando entrar em contato com extraterrestres. E os ETs assim: PARA DE SER DOIDA! pic.twitter.com/X7lK1jZCtA — marina mamede (@euMarinaMamede) November 21, 2022

Os vídeos do momento foram divulgados nas redes sociais pelos próprios manifestantes. Ao que tudo indica, a situação aconteceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, onde neste mês foram avistadas luzes não identificadas no céu. Um internauta chamado Marcelo Nunes publicou a cena no Facebook.

Nas imagens, os apoiadores do golpe colocam celulares em suas cabeças, com a lanterninha ligada para o céu. Uma mulher diz "SOS" e em seguida os manifestantes pedem: "Olha para nós, general".

"Pessoal, fui dar um rolê de bike como faço sempre. Filmei essa pérola dos golpista pedindo ajuda extraterrestre com celular na cabeça, fazendo sinais de luz e pedindo ajuda do 'general'. Na esquina da minha casa", descreveu o cinegrafista amador que registrou o momento.

O vídeo foi compartilhado em tom de piada por internautas nas redes sociais.