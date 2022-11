Elefantes são encontrados 'bêbados' após tomarem licor indiano; vídeo

Foram os próprios moradores que contaram para as autoridades que haviam deixado os potes no meio da floresta, mas que amanhã seguinte, viram 24 elefantes caídos perto dos recipientes, já sem as mahuas, licor extraído de uma árvore tropical “Madhuca Longifolia” e pode ter um teor alcoólico de até 45%.

24 Elephants in India Steal a Drink and Get Drunk 印度24头大象偷喝酒醉倒一片(视频来源:小央视频) pic.twitter.com/mj1hJSVbl7

Mais de 20 elefantes ficaram bêbados após ingerirem uma tradicional bebida indiana, mahua, que estavam em portes deixados por moradores para fermentar. O caso aconteceu no estado de Odisha, na Índia, no dia 9 de setembro.

