Coreia do Norte proíbe sorriso e expressões de felicidade por 11 dias no país

A Coreia do Norte proibiu que a população sorria ou apresente qualquer tipo de expressão de felicidade pelos próximos 11 dias em todo o país. A ordem inusitada foi anunciada na última sexta-feira (17), e faz alusão aos 10 anos da morte do ditador Kim Jong-IL. Kim Jong-Il liderou a Coreia do Norte de 1994 a 2011, quando morreu aos 64 anos em decorrência de um infarto. O filho dele, Jong-un é o atual governante do país. Ele decretou 11 dias de luto e proibiu terminantemente que norte-coreanos se alegrem ou comemorem por qualquer motivo durante todo este período. Entre as proibições estão: dar risadas ou mesmo sorrir discretamente, o consumo de bebidas alcóolicas e até o ato de fazer compras. A desobediência de tais regras é passiva de punições.

