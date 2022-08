Coreana gasta mais de R$ 300 mil para parecer Kim Kardashian; Veja como ela ficou

Cherri Lee, de 28 anos, começou aos 20 o seu processo de transformação para parecer uma Kardashian, mais precisamente a Kim Kardashian, sua ídolo desde a adolescência.

Após 15 cirurgias que custaram o equivalente a R$ 310 mil, com ajuda dos pais, Cherri diz ter alcançado o sonho de "se parecer" com Kim. "Eu sempre quis o visual glamouroso de Kim Kardashian, com o bumbum grande e a figura de ampulheta", disse a sul-coreana, cujo nome original é Hanbyeol, segundo o "Sun".

Entre os procedimentos para realizar o sonho de Cherri estão três Brazilian lifts (cirurgia para empinar as nádegas), turbinamento dos seios e plásticas no rosto. ;Ela afirma que estranhos sequer percebem que ela é da Coreia do Sul, devido a mudança radical.

Apesar da enorme mudança, Cherri admite não ter ficado tão parecida: "Eu não acho que os meus traços faciais ficaram parecidos com os de Kim K, mas a vibe geral é dela."