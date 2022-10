Cabeça de mulher 'explode' durante voo e motivo do acidente é revelado

A influenciadora Weronika compartilhou um relato agoniante no TikTok ao revelar que a cabeça explodiu durante um voo poucos dias após passar por uma cirurgia plástica para ficar com os "olhos de gato".

A jovem contou que estava com uma espécie de cinta na cabeça, mas já havia sido liberada pelo cirurgiâo e por um médico no aeroporto para viajar, mas a pressão fez com que os pontos se abrissem e começasse a escorrer sangue pelo pescoço.

"Você é a comissária de bordo que acabei de informar que a parte de trás da minha cabeça explodiu com a pressão", escreveu Weronika na rede social. Em seguida, após ser questionada pelos internautas, ela explicou: "Ninguém cometeu nenhum erro, o cirurgião original ou o médico do aeroporto no hospital. Estava tudo bem quando entrei no avião. Estávamos no avião, estava tudo frio, tínhamos ido dormir porque estávamos viajando desde as 2 da manhã, aí eu acordo e estou com muita dor”, disse.

“Eu posso sentir dor ao redor [da parte de trás da minha orelha esquerda], como se minha orelha realmente estivesse com dor também e eu estava tipo, ‘Como isso é possível? Eu nem consigo sentir minhas orelhas ainda’. Tudo estava doendo muito, eu me levantei, fui ao banheiro e ouvi um estalo audível”, revelou.

"Imediatamente, depois que senti esse líquido quente [sangue] escorrendo pelo meu pescoço, peguei algumas toalhas e comecei a limpá-lo", disse. A influencer contou que o acidente ocorreu porque estava com dreno atrás da orelha onde acumulou fluido. "Eu tenho um tecido macio fora do comum e inchou mais do que a média das pessoas, o que levou alguns dos pontos a se abrirem no avião em uma pequena área".

Durante o voo nada pode ser feito além de estancar o sangue. Assim que desembarcou, Weronika procurou um médico, agora ela se recupera em casa.