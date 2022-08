Americana bate o recorde de unhas mais longas do mundo; não corta há 25 anos

“Ela foi a única que fez minhas unhas. Ela as poliu e as lixou para mim. Ela fez minhas unhas na noite anterior (a morte) e ficamos acordadas a noite toda, então eu simplesmente não consegui cortar minhas unhas depois disso”, disse.

Para pintar as unhas, Diana conta com a ajuda dos netos e o processo leva até 5 horas. Também são usados até 20 frascos de esmaltes.

A americana Diana Armstrong entrou para o livro do Guiness World Records após bater o recorde de unhas mais longas do mundo com 12,8 metros. A mulher não as corta desde 1997.

