Adolescentes desmaiam em escola após jogo de tabuleiro para contato com espíritos

Logo que os professores viram os jovens no chão, desacordados e com saliva grossa na boca, acionaram socorro e foram levados para o Hospital Manuela Beltrán.

Segundo o Mirror, o caso aconteceu no Instituto Técnico Agrícola em Hato, após os adolescentes se reunirem para jogar com um tabuleiro que usa letras, números e sinais para fazer contatos com mortos.

Onze adolescentes com idades entre 13 e 17 anos foram encontrados desmaiados no corredor de uma escola após participarem de um jogo para ver espíritos. O caso aconteceu na noite de Halloween deste ano, na Colômbia.

