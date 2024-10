Belle Silva revela como conseguiu escapar do efeito sanfona após anos de dietas frustradas

Belle Silva, mulher de Thiago Silva, conseguiu se livrar do 'efeito sanfona' após muitos anos de tentativas de dietas. Hoje com o corpo que sempre desejou, a influenciadora falou sobre o processo que passou e a 'chavinha' que virou para conseguir a estabilidade no peso.

"É um processo árduo porque obesidade é uma doença. Não é só por fora, tem que alterar a mente. Não é fácil, mas estou nesta jornada há anos, então hoje já consigo seguir uma dieta. Já coloquei na cabeça que exercício físico não é por gostar, mas por saúde. Odeio! Não faço por prazer, mas fica prazeroso por eu entender que me faz bem", disse.

Ela explicou que nenhum protocolo alimentar que ela adote deve exigir restrição, para impedir que ela desenvolva compulsão.

"A única coisa que não faço é deixar de comer. Como um pedacinho, divido pelo mês inteiro, mas não me deixo mais sem esse prazer. Não me privo mais. O 'não' me dava mais vontade de comer. Para uma pessoa ansiosa, isso me gerava crises e crises. É difícil emagrecer, mas não estou fazendo só por estética, e não tenho pressa", garantiu.

"Não há beleza na doença, mas conseguir entender que nem tudo é a balança e perceber o quanto você foi ruim para você mesma... alinhar tudo faz a gente entender como funciona a máquina que é o corpo", explicou Belle.