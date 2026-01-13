Juliano Floss grita de dor no chão do BBB26 e é amparado por brothers; vídeo





AGORA: Juliano Floss chora e grita de dor após ter uma câimbra na sala do #BBB26. pic.twitter.com/iVIlpIlSx4 — CHOQUEI (@choquei) January 13, 2026

Juliano Floss sofreu com uma câimbra e assustou os participantes ao cair no chão com dor, na noite desta terça-feira (13). O tiktoker de 21 anos fez exercícios físicos e em seguida começou a sentir a perna, sendo amparado por colegas enquanto gritava e até chorava.

O ex-jogador de futebol Edílson "Capetinha" o orientou a se acalmar, respirar e se alimentar melhor para evitar mais crises do tipo. Já Aline Campos chegou a aconselhar o rapaz a fazer uma oração já que os participantes, segundo ela, recebem muita energia no reality show.