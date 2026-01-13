Juliano Floss revela por que faz xixi sentado há mais de 1 ano





VEJA: Juliano Floss explica por que faz xixi sentado há mais de um ano. #BBB26

pic.twitter.com/racOht7z9c — CHOQUEI (@choquei) January 13, 2026

O dançarino e tiktoker Juliano Floss, de 21 anos, revelou um hábito curioso no BBB26. Ele urina sentado há pelo menos um ano, após ter ouvido falar que o hábito é benéfico para a próstata.

"Eu mijo sentado. Não em lugar público, que não tem como. Mas em casa... Ouvi falar que tem um câncer de próstata que o homem desenvolve porque a gente força um músculo toda vez que a gente faz xixi de pé. E quando nós estamos sentados, é mais relaxante. Só testa", recomendou.

De fato, a fala do influenciador não está completamente errada. Urinar sentado não previne diretamente o câncer de próstata, mas é recomendado especialmente para homens com problemas prostáticos, pois relaxa a musculatura, melhora o esvaziamento da bexiga e reduz o esforço ao urinar.

A prática favorece a saúde urinária, ajuda a prevenir infecções e problemas renais, além de ser mais higiênica e um cuidado útil com o envelhecimento da próstata.