Flávia Pavanelli faz desafio de fã para provar que não está no BBB25

January 9, 2025

Flavia Pavanelli voltou a negar sua participação no BBB25. Nesta quinta-feira (9), dia do anúncio oficial dos participantes do reality, a influenciadora esclareceu em seus stories que não está confinada.

Flavia chegou a aparecer em supostas listas do elenco Camarote ao lado da mãe, Luciana Pavanelli, mas desmentiu os rumores de maneira bem-humorada.

Para provar que não estava confinada, Flavia atendeu ao pedido de uma seguidora, repetindo uma frase específica enviada naquele momento. "Não foi dessa vez. De novo", declarou ela, ironizando as recorrentes especulações sobre sua presença no programa.

"Praticamente todos os anos alguém me colocou em algum reality. Eu acabo levando na esportiva, e está tudo bem."

Faltando pouco para a divulgação dos nomes, a mãe de Flavia, Luciana Pavanelli, deixou os fãs intrigados ao publicar um spoiler dado pelo perfil do reality, que divulgou fotos das mãos dos participantes.

A dinâmica do BBB 25 será diferente este ano, com duplas participando do programa. A lista oficial de participantes será divulgada nesta quinta-feira (9).