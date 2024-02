Isabelle se revolta com brothers: 'vai pra casa do c*aralho'

Isabelle Nogueira se revoltou contra alguns brothers, nesta sexta-feira (09), no BBB. Durante uma conversa com Raquele, a amazonense revelou que está saturada de ter que justificar a todo momento a amizade com Davi.

A sister também reclamou que algumas pessoas passam por ela e não a cumprimentam. "Acorda, tem gente que passa por ti e não dá um bom dia, não olha na tua cara. Aí eu que tenho que ficar indo atrás?".

Em seguida, Isabelle pede perdão a Deus "se estiver errada". E continuou desabafando com a amiga. "Aí tu entra numa roda e as pessoas estão falando de alguém, ou então você é o assunto e ficam calados. Aí tu entra em outra roda tem a pessoa falando dela, você não tem oportunidade de falar, quando tem que falar, tem que atravessar as pessoas (...)".

Raquele tentou tranquilizar a amiga e disse que toda rodinha vai ter alguém falando de alguém porque o jogo é movimentado pela fofoca.

Isabelle interrompe a amiga e fala: "Quer votar, vota, vai pra casa do c*aralho".