Esposa de Maycon sofre com 'cancelamento' precoce do brother: 'dói muito'

Franciane de Souza, esposa de Maycon, falou sobre como está sofrendo com o 'cancelamento' precoce do marido, que está no primeiro paredão do BBB24 e já é muito rejeitado por internautas desde o princípio.

Ela lamentou que os internautas estejam "cancelando uma vida". "Eu, quanto esposa, fiquei muito triste, porque eles estão cancelando uma vida. É meu marido. E machuca, dói, dói muito. Eu acho que vai doer muito quando ele sair, porque a gente cuida muito um do outro. Então, hoje o cancelamento precoce tem mexido bastante com o meu emocional, tenho me preocupado muito", disse ela em entrevista ao iG.

"São coisas que a gente nem imagina. É um sonho, né? É um sonho que acaba machucando muito. Ninguém é perfeito, mas quando é uma enxurrada de cancelamento, é dolorido. É uma dor inexplicável, que tomara Deus, que ninguém precise passar, porque tu não sabe muito a quem recorrer, né? O cancelamento precoce é isso, ele te desconcerta, todos os teus sentimentos, ele mexe com tudo e da pior forma possível".

Em defesa do marido, a esposa explica que ele não é como tem se mostrado no reality show. "O meu marido, é aquela pessoa que agrega e que ajuda, como ele tem ajudado na prova. Que canta, que fala bastante mesmo, ele é assim. Eu acredito que, para ele ser exatamente o que é da essência dele mesmo, ele teria que estar mais dias na casa e mais à vontade. Ter mais afinidade com todos. Assim quem sabe conseguiriam ver o Maycon. Não tem como comparar a vida aqui fora com reality lá dentro. É extremamente diferente".

A eliminação acontece nesta quinta-feira (11) e Maycon disputa a berlinda com Yasmin Brunet e Giovanna. A votação dessa vez é diferente e o público deve escolher quem quer que fique na casa.