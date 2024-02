Davi recebe flechadas de 'jogo sujo' e dá risada

Em seguida, Wanessa também justificou a flecha no brother. "Ele falou de um gatilho muito sério, que é ser cancelado lá fora... Eu vi como a Yasmin ficou, eu fiquei mexida com isso, questionando muita coisa".

"Eu vou no Davi mesmo por jogar sujo... Eu não creio que essa proximidade que ele está tendo é natural", disse Michel ao afirmar que não esperava receber voto do baiano.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.