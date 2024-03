Davi passa mal e é socorrido por brothers após 16 horas de prova; vídeo

VEJA: O momento que Alane socorre Davi no Magia #BBB24



https://t.co/7T4TzFHDQG — Dantas (@Dantinhas) March 8, 2024

Davi passou mal após quase 16 horas de prova de resistência, nesta sexta-feira (08), no BBB. Ele estava deitado quando começou a se sentir mal.

Nas imagens, Davi aparece no chão sem conseguir mexer as pernas e começa a gritar de dor. Em seguida, Alane tenta ajudar o brother, e Matteus estica as pernas dele e depois o carrega no colo até o confessionário. Eles descem as escadas com a ajuda de Lucas Henrique.

Ao ser questionado sobre o que estava sentindo, Davi disse que estava com dores nas pernas e coxas. O brother recebeu atendimento no confessionário e depois revelou aos colegas de confinamento que era cãibra "pesada".