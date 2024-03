Davi fala sobre traição e insegurança da namorada sobre diferença de idade

“Eu passei a segurança que eu tenho para ela. Eu dei minha palavra, que não ia trair, que não ia machucar. Jamais iria fazer isso com ela, nem com nenhuma outra mulher. Eu não vou. Não tenho essa personalidade de trair. Entendeu?”, afirmou.

Em conversa com Beatriz nesta segunda-feira (4) no BBB24, Davi falou sobre o relacionamento com a namorada, Mani Rego, e deu sua opinião sobre traição, além de falar sobre a insegurança que a amada tem devido à diferença de idade entre os dois, citando as sisters da casa.

