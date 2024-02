Alane e Beatriz 'acampam' em frente ao Big Fone

Alane e Beatriz resolveram acampar em frente ao Big Fone, na esperança de que o telefone toque neste sábado (10) no BBB24.

Davi também está aguardando no gramado, na intenção de mais uma vez conseguir atendê-lo.

Alane explicou a Deniziane que está com a sensação de que alguém queria avisar algo pra ela. A fisioterapeuta questionou: "Alguém espiritual?"

"Não, eu estava sozinha no quarto e pensando na minha mãe. Aí eu fiquei imaginando ela me assistindo e querendo me avisar alguma coisa, fiquei sentindo muito isso", disse.

Com a pulseira de alvo do líder Lucas, Davi já estava no 'plantão' do Big Fone desde cedo. "Acho que vão botar Isabelle direto com o Líder, eles vão armar e vão me botar pela casa. Eu acho que eles querem colocar eu e Isabelle no Paredão. Para ir nós dois e um de nós dois sair", afirmou ele a Beatriz.

Esta semana, o Big fone não irá tocar. Na semana passada, Davi fez plantão e conseguiu ganhar imunidade ao atender o telefone.