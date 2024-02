Matteus se revolta ao saber que ganhou Monstro por proximidade com Davi; vídeo

Bateu o pé! Matteus se revoltou após Michel admitir que deu o castigo do monstro para ele e Deniziane por conta da proximidade do casal com Davi no #BBB24. "Ninguém aqui vai me mandar votar ou me influenciar. Eu gosto dele, sei que quase todo mundo não gosta dele, mas não tô nem… pic.twitter.com/HAcfrgFc9U — Hugo Gloss (@HugoGloss) February 10, 2024

Matteus se revoltou com Michel neste sábado (10) após o brother admitir que deu o castigo do Monstro para ele e Deniziane devido à proximidade do casal com Davi, no BBB24.

O 'Alegrete' disparou: "Ninguém aqui vai me mandar votar ou me influenciar. Eu gosto dele, sei que quase todo mundo não gosta dele, mas não tô nem aí. Não vou isolar a pessoa porque a pessoa tá sendo maltratada pelos outros".