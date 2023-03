Vídeo: Nicácio questiona possível expulsão de Bruna: 'Se fosse um homem preto?'

Eliminado, Fred Nicácio comentou a suposta agressão de Bruna Griphao a Amanda.

"Se fosse eu brigando com alguem e relasse a mão no rosto da Amanda, como seria a leitura?" (Fred Nicácio) #BatePapoBBB pic.twitter.com/S0ZcEcnc9X — Sérgio Santos (@ZAMENZA) March 1, 2023

"Se na brincadeira, alguém 'rela' a mão no rosto do outro, é agressão. Por que no meio de uma discussão, de uma briga, onde a Bruna estava exaltada, como geralmente ela é, ela faz isso e isso não é agressão?", questionou o médico.

A apresentadora Vivian Amorim tentou justificar a decisão do reality em não punir a sister. "Na brincadeira, mesmo na brincadeira, você tem a intenção. Naquele caso, a briga não era com a Amanda, ela passou na hora errada, no lugar errado".

Fred Nicácio rebateu a apresentadora. "Mas eu fico pensando, se fosse eu brigando com alguém e minha mão 'relasse' no rosto de alguém, qual seria a leitura? Qual seria a leitura de um homem preto batendo na cara de uma mulher que tivesse passando ali? Eu sempre leio assim. Se fosse eu, a casa inteira estaria ignorando isso ou evidenciando isso?'

Vivian, então, reforçou que a avaliação de Nicácio seria em relação aos brothers. "Ah, então você está fazendo uma leitura em relação a casa...".

Fred Nicácio se defendeu. "Sim, a casa, não a administração, isso é uma coisa que vai para além de mim. Tô falando sobre o game".