Vivian Amorim é detonada em entrevista com Nicácio no Bate-Papo BBB

Com a repercussão, o nome de Vivian ficou entre os assuntos mais comentados no Twitter, seguido pelo nome da também ex-BBB Ana Clara, isso porque os internautas aproveitaram para pedir a volta da ex-sister ao programa.

Manaus/AM - A ex-BBB Vivian Amorim foi detonada nas redes sociais durante entrevista com o eliminado, desta terça-feira (28), Fred Nicácio, no Bate-Papo BBB. Ela apresenta o programa ao lado da influencer Patrícia Ramos que também não foi poupada das críticas.

