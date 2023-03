Gabriel mira em 'general' do Deserto no próximo paredão do BBB23

O brother continuou. "O outro general de lá a gente sempre achou que fosse o Guimê... Eu acho que é ele que impede a gente de alguma forma ter a possibilidade de jogar com pessoas que a gente queria jogar por afeto. E o Paredão que ele foi, na minha concepção, já tinha uma decisão muito forte que era a Paulinha. Então eu gostaria de ver o Guimê mais uma vez no Paredão", finalizou.

Gabriel Santana conversou com Marvvila e Sarah Aline após eliminação de Fred Nicácio, nesta terça-feira (28), do BBB23. Ele disse que agora seu alvo para o p´roximo paredão é o "general" do quarto Deserto: MC Guimê.

