Key afirma que é alvo após eliminação de Nicácio: 'Vão me colocar direto'

Após a eliminação de Fred Nicácio do BBB 23 (Globo), Key Alves analisou a sua situação no jogo. Segundo a atleta, a partir de agora, qualquer rival que se tornar Líder pode colocá-la no Paredão. A jogadora de vôlei foi indicada à sétima berlinda por MC Guimê, por meio do castigo do Monstro, mas se salvou na prova Bate-Volta. Os dois iniciaram uma rixa depois da saída de Gustavo.

Key: "Acho que eles vão me colocar direto de um Líder. Não só o Guimê que me coloca.." Key: "A Larissa me coloca, a Bruna me coloca... Acho que eles vão dar a opção para eu fazer o Bate-Volta" Enquanto Key conversava sobre o assunto com os integrantes do Quarto Fundo do Mar, Bruna, Larissa, Cara de Sapato e Fred Desimpedidos estavam no Quarto do Líder falando que a atleta age por interesse. Bruna: "Engraçado que agora ela tá tentando ser maneira. A gente sempre tentou ser maneira com ela" Larissa: "Ela quis conversar comigo. Desde o dia que eu botei ela no Paredão, ela nunca quis conversar comigo".