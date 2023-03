Vídeo: Marvvila desperdiça voto e Cezar se revolta: 'Tinha que tomar no c* pra aprender'

Key concordou com o aliado: "Por isso que não tem que mais ter votação em grupo. Esquece! A gente aqui faz o que quer, se não quiser cada um vota no seu".

"Ela tinha que tomar no c* para aprender!", disse o brother ao desabafar com Key e Domitila.

Cezar ficou revoltado com o voto de Marvvila. "Falou tanto da p*rra do Cristian e fez a mesma p*rra que ele fez! Traiu o nosso grupo, cara!".

A sister não seguiu a estratégia de seus aliados que votaram em Larissa e ela votou em Amanda, com isso, Marvvila ficou empatada nos votos com Larissa e foi para o paredão após o voto de minerva de Fred, líder da semana.

CÉZAR BLACK TA MUITO PUTO COM A MARVVILA (E COM RAZÃO) #BBB23 pic.twitter.com/gYUYJ4URXM

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.