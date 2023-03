Ricardo ouve Fred dizer que votaria no próprio grupo para salvar rivais; vídeo

Ricardo rebateu. "É, ouvi errado. Teve uma hora que eu ouvi o Fred falando, me corrija, que ia chegar uma hora que você não votaria nos três [Sarah, Gabriel e Marvvila] para votar em gente do nosso quarto".

Ricardo ouviu Fred Desimpedidos dizer que votaria no próprio grupo Deserto antes de optar por alguns rivais do Quarto Fundo do Mar. Ele afirmou que Sarah, Gabriel Santana e Marvvila estão entre suas prioridades. No entanto, ele indicou Sarah direto ao paredão.

