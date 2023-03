Vídeo: Fred e Ricardo batem boca após paredão: 'Você é saboneteiro'

Fred Desimpedidos teve uma discussão acalorada com Ricardo, na madrugada desta segunda-feira (06), após a formação do paredão no BBB23. Eles começaram a discutir depois que o biomédico acusou o jornalista de priorizar alguns rivais antes dos próprios aliados do Quarto Deserto.

"Era você que tinha um acordo desleal com o outro lado", disse Fred para Ricardo.

Em seguida, Ricardo se defendeu. "E o seu acordo é bonito? Você falou agora que não votada nos três [Sarah, Gabriel e Marvvila]".

"Isso foi depois que o grupo acabou... Você fez um acordo na primeira semana e ainda reforçou com o Cowboy [Gustavo]. Você foi traíra com o grupo. Você foi traíra e desleal. Agora todo mundo desconfia de você", acusou Fred.

"Quero que todo mundo tome no c*. Desconfiar de mim o c*ralho! Me chamando de traidor? Isso não!", reagiu Ricardo.