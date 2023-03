Fred chora após discutir com Ricardo; veja vídeo

"Um monte de gente que nem teve tempo de ir para o Paredão e já saiu porque nem era foco. Todo mundo tretando com o cara, todo mundo dando alvo para o cara. Não é possível que as pessoas lá fora gostem disso. Até o Tadeu dá indireta para ele, dizendo que é estourado e esquentado", finalizou Fred.

Fred sugeriu que alguns brothers saíram do reality no lugar de Ricardo. "Defendi o grupo o tempo todo para o cara fazer isso... Era para ele ter ido para o Paredão várias vezes".

Fred Desimpedidos chorou no quarto do líder após discutir com Ricardo e foi consolado por Larissa, seu affair, no BBB23.

