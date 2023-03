Vídeo: Ricardo dispara após discutir com Fred: 'Não vou arregar pra esse saboneteiro'

"Pode deixar que eu compro essa briga. Não tenho medo. Se eu tiver que sair na outra semana, eu saio. Mas não vou arregar pra esse saboneteiro. Me chamou de traíra na minha cara, me chamou de desleal. E ainda veio com um papo de dizer que não confia em mim? Vai tomar no c*. Eu não preciso ficar lambendo o r*bo de ninguém pra não tomar voto. E se eu tomar, puxo ele. E o Brasil que compre essa briga", concluiu.

"Falar que o [Bruno] Gaga e outras pessoas saíram por minha causa? Colocar isso no meu r*bo? Me dá licença. Não vou arregar pra esse maluco", afirmou o biomédico.

Após bater boca com Fred Desimpedidos, Ricardo desabafou com alguns brothers e disse que não gostou de ter sido chamado de "traíra" e afirmou que "não irá arregar para um saboneteiro".

