Após indicar Sarah ao paredão, Fred reclama com sister por votar em Larissa; vídeo

Gabriel Santana, que votou em Larissa, também justificou o seu voto na sister. "Eu tava extremamente incomodado com tudo que tava acontecendo, tinha batido o pé que não ia votar em vocês três [Fred, Larissa e Bruna]. Mas fiquei tão saturado que falei que seria meu último voto em grupo e por isso eu saio. Tá nessa palhaçada de estar em grupo e eu não tô sendo sincero comigo. Depois disso, se eu sair, saio com meus erros.", afirmou o ator.

"Achei que a Sarah quis dar no meu coração, tipo: 'Ah, já que vai me indicar, eu vou na Larissa'. Foi o que senti e sair com um put* sentimento de ódio. Eu falei: mano, ela vai pagar por isso porque quem tá vendo é lá fora", disse ele ao conversar com Sarah.

Após indicar Sarah ao paredão, Fred Desimpedidos reclamou com a sister por ela ter votado em Larissa, neste domingo (05), na formação da berlinda no BBB23.

