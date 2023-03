Brothers perdem estalecas após bronca de Tadeu ao vivo; vídeo

"Bom, gente, vocês conhecem as regras do BBB. Pode cochichar? Não pode cochichar. A dinâmica hoje foi bem diferente e deu vontade de comentar alguma coisa", disse o apresentador. "O cochicho foi geral. Então menos 100 estalecas para todo mundo", disse o apresentador.

Cada brother perdeu 100 estalecas ao cochicharem durante a votação na formação do paredão, neste domingo (05), no BBB23. O apresentador Tadeu Schmidt deu uma bronca em todos e anunciou a punição.

