Vídeo: Fred revela o que mastiga no Quarto Branco: 'Sou viciado'

Fred: "Eu como. Eu sou viciado em comer plástico." Domitila: "Você engoliu o plástico? Não, né?" Fred: "Não, não engulo não." Domitila: "Jesus, ok". Fred disputa uma prova no Quarto Branco após ser puxado por Domitila para a dinâmica.

No início da madrugada no Quarto Branco do BBB 23 (Globo), Fred apareceu mastigando durante a prova de resistência. À Domitila, ele confirmou que se tratava de um plástico. Domitila: "Não me diga que você comeu aquele plástico todo que estava ali?".

