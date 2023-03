Vídeo: Domitila perde prova no quarto branco; veja o que rolou

Com isso, Fred Desimpedidos venceu a disputa, conquistando imunidade na semana e levando para casa o carro zero quilômetros.

Domitila dormiu e deixou a logo cair, na manhã desta quinta-feira (09), após pouco mais de 18 horas de prova no quarto branco. Ela está automaticamente no paredão e não tem direito à Prova Bate-Volta.

