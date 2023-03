Sapato reclama para Guimê sobre Ricardo: 'Falta educação'

Em conversa com MC Guimê na Festa do Líder Fred Desimpedidos no BBB 23 (Globo), Cara de Sapato afirmou que algumas atitudes de Ricardo Alface estão o incomodando na casa — em especial "a falta de educação" do brother. Até falei que a parada do Facinho [apelido de Ricardo] não é nem o que ele falou para mim. O que ele fez conta muito, mas a principal parada é o jeito como ele estava me tratando. Falta educação. Sempre tratei todo mundo com educação.

Guimê: "Você tá ligado que a gente não consegue cobrar? Você é você, eu sou eu. As pessoas são as pessoas" Sapato: "Mas eu cobro educação, porque não foi uma vez só. Foi uma somatória de coisas que não eram nem comigo, mas com as pessoas" No papo, Guimê tentou defender as atitudes de Ricardo, dizendo que o brother foi corajoso ao se posicionar contra o Quarto Deserto. Guimê: "Qual a braveza do Facinho? Ele está errado, mas o Fredinho também está. A diferença de um para o outro é que o Fredinho foi humilde, chegou ali e falou que errou. O Facinho é muito da hora, mas ele não assume que errou".