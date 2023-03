Cezar admite que exagerou em briga com Marvvila

Cezar Black admitiu que "pesou a mão" em briga com Marvvila no BBB23. Ele desabafou com Ricardo durante a festa do líder Fred Desimpedidos.

"Aqui a gente não pode guardar rancor. Infelizmente, aconteceu. Queria proteger os meus, proteger minha matilha. Mas, infelizmente, aconteceu de sair um dos nossos. O que posso fazer?. Pesei na mão, me desculpei. Todo mundo erra, eu errei, ela errou. Bola pra frente, minha parte eu fiz. Espero fazer diferente e fazer sozinho. Agora não tem jeito. Estou online, mas estou sozinho", disse o brother.

Cezar e Marvvila tiveram um atrito depois da votação do último paredão em que a sister deixou de votar em Larissa e acabou se colocando na berlinda junto com Key, Sarah e Domitila. No entanto, a cantora venceu a prova bate e volta e escapou do paredão.