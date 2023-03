Bruna confessa para Amanda que votaria nela antes de rivais; vídeo

Bruna Griphao confessou para Amanda que votaria nela antes de votar nos rivais Gabriel, Marvvila e Sarah, para o paredão do BBB23. A revelação ocorre depois da briga generalizada que ocorreu no último jogo da discórdia em que os brothers falaram sobre suas prioridades no confinamento.

Bruna falando para Amanda que quer ser sincera com ela nesse história dos votos, e disse que ela seria pessoa que ela pensou em votar, e que pensar em fazer isso doía muito nela. Amanda disse que já imaginava.pic.twitter.com/PGWo4wSZgH — thiago (@httpsrealitys) March 9, 2023

"Quero ser sincera com você sobre uma coisa. Quando eu pensava que precisaria votar entre os meus afetos do outro lado [Quarto Fundo Mar], principalmente o Gabrielzinho, e pessoas do meu grupo, essa pessoa era você", confessou Griphao.

Amanda não demonstrou surpresa e a atriz questionou. "Você já imaginava?" A médica respondeu que sim e Bruna se explicou. "Eu já chorei pensando nisso e até conversei com a Lari. Eu não saberia escolher, não ia conseguir. Foi uma coisa que me doeu em muitos momentos, e foi difícil não abrir isso para você".

Antes de finalizar o papo, Amanda afirmou que o que a magoou, na verdade, foi o fato de Bruna, Larissa e Fred nunca terem verbalizado a possibilidade de voto nela para proteger Gabriel, Marvvila e Sarah Aline.