Vídeo: Bruno Gaga manda recado em primeira aparição após desistir do BBB23

"Com a pressão do jogo, veio em mim certezas, medos, inseguranças."

"Primeiramente quero pedir desculpas a todo público se eu errei lá dentro. Foi a intensidade do jogo, eu não sou isso, eu sou muito coração e tipo, lá, às vezes, tem que agir com a razão e com a pressão do jogo deixa a gente muito intenso, muito na loucura.", disse o ex-brother.

Bruno Gaga mandou recado para o público em primeira aparição após desistir, nesta sexta-feira (17), no BBB23. Ele explicou o motivo da desistência e agradeceu a toda sua torcida fora do programa.

