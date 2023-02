Vídeo: Key reclama de Fred Nicácio: 'Se faz de vítima'

Key reclamou de Fred Nicácio para Gustavo durante uma conversa, na madrugada deste sábado (18), no BBB23. O casal tinha acabado de sair do quarto do líder onde o brother estava.

"Já me irritou. Se fazer de vítima. Ai, 11 pessoas votando em mim. Alguma coisa você fez. Não é normal 11 pessoas estarem com alguma coisa com você", disse a jogadora de vôlei.

Na sequência, ela pediu para não comentar mais sobre o assunto. "Quero falar da gente", disse a sister.