Líder Cezar revela quem vai indicar ao paredão: 'meu embate pessoal'

"É completamente incoerente eu votar no Cris agora e não votar no Alface, não consigo. Meu embate pessoal é com ele. eu acho que se o Cris for para o Paredão, ele sai, mas eu não consigo indicar ele", afirmou o brother.

O novo líder da semana, Cezar Black revelou qual brother vai indicar ao paredão no domingo (19). Ele conversou com Fred Nicácio, Gabriel Santana, Gustavo e Key Alves, e disse que indicará Ricardo à berlinda.

