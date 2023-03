Veja qual será dinâmica desta semana no BBB23

Na edição de quinta-feira do BBB 23 (Globo), Tadeu Schmidt revelou como será a dinâmica da 7ª semana do reality, após o fim da Semana Turbo. O programa terá Paredão Triplo e dois grandes grupos votando entre si.

Quinta-feira Prova do Líder; Não jogam a prova: Cezar Black (último da última Prova do Anjo), Key Alves (indicada ao Paredão) e Domitila (vetada por Bruna). Sexta-feira Poder Curinga: Poder do Caminho Sábado Prova do Anjo. Big Fone: Quem atender salva Key ou Cezar do Paredão Domingo Formação de paredão triplo Anjo imuniza uma pessoa; Líder indica uma pessoa; Casa dividida em dois grupos por sorteio Dono do Poder Curinga escolhe em qual grupo quer ficar Grupos votam entre si Salvo do Big Fone indica alguém Prova Bate e Volta: indicado do Big Fone, indicado do salvo e o mais votado de cada grupo Dois escapam no Bate e Volta Terça-feira Oitava eliminação da edição.