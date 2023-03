Guimê aposta em eliminação de Key: 'Se sentia campeã'

Guimê acredita na eliminação de Key no BBB23. Ele contou a Ricardo enquanto debatiam as estratégias para a formação do próximo paredão do BBB 23.

"Ela estava se sentindo campeã. Ela e o Gustavo achavam que já tinham ganhado esse prêmio aqui. Eles tinham essa convicção, você via pelas atitudes dos dois", disse o funkeiro.

"Sabe o que ela estava falando hoje na cozinha? 'Ah, mas eu não sei o que aconteceu. Eu recebia até ontem 15 corações [no Queridômetro], agora eu recebo 7. Então quer dizer que todo mundo já pensava isso de mim, só quis mostrar agora'", contou Guimê .

Ele finalizou: "Ela se perdeu muito no game. Com todo respeito à ela, mas eu acho muito difícil ela não sair, ela bater no Paredão", disse.