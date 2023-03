Líder Fred Desimpedidos revela opção de voto para paredão

Em conversa com Larissa no BBB 23 (Globo), Fred Desimpedidos, o Líder da Semana, falou sobre o seu voto direto ao próximo Paredão. O plano inicial do brother é que algum membro do Quarto Deserto atenda ao Big Fone — que toca no sábado, no programa ao vivo — para tirar Key Alves da berlinda. Dessa forma, ele consegue indicá-la direto, sem direito ao Bate-Volta.

No entanto, caso isso não aconteça, ele já sabe quem vai mandar ao Paredão: Sarah Aline. Fred: "Eu não descarto 100% de indicar a Sarah e deixar a Domitila pra vocês [na votação da casa]. Vai ser uma pessoa se comprometendo [com Sarah] ao invés de sete" Fred: "Mas ao mesmo tempo a maioria das pessoas do quarto já votariam nela [Sarah] naturalmente. Eu faria isso mais por você [Larissa] e pela Bruna do que pelo quarto" No mesmo papo, o ex de Boca Rosa deixou claro que prefere votar em Amanda do que em Marvvila nesta altura do jogo.

A Marvvila é muito sentimental e eu jamais conseguiria carregar essa dor de ver ela triste com um voto meu. Eu jamais queria ver essa reação dela, entendeu? Se tiver ela e Amandinha, eu voto na Amandinha.