Simone celebra início de carreira solo durante festa no BBB23; vídeo

"Boa noite, lindos e lindas. Que alegria estar aqui com vocês, que Deus abençoe cada um de vocês. E agora, é claro, eu tenho que fazer uma sofrência para vocês. Quem tiver beijando na boca, pode beijar. Quem estiver sofrendo, pensa no ex ou na... enfim. O que vocês quiserem, mas agora é hora de sofrer", disse Simone aos brothers, enquanto cantava Zezé Di Camargo e Luciano.

